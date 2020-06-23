Співачки, артистки і телеведучі знають, як привертати увагу натовпу до себе – мільйони чоловіків мріють з ними познайомитися

Епатажні зірки люблять увагу шанувальників і заради нього йдуть на багато що. Дієти, зміна іміджу, образів і багато іншого. Але є і ті зірки, які залишаються самими собою крізь роки і не женуться за надмірною популярністю. При цьому всьому вони також і самотні – представляємо вашій увазі топ-добірку знаменитостей, які все ще самотні. Як і знаменита актриса і переможниця «Танців з зірками» Мішина Ксенія, зоряні холостячки все ще шукають «того самого чоловіка:

Телеведуча Леся Нікітюк в минулому році розлучилася зі своїм нареченим, розповіла, що публічність завжди буде однією з причин важких відносин з чоловіками.

«Чому? Тому що особливо коли ти йдеш, десь відпочиваєш, люди, скажімо так, які навколо тебе, можуть налетіти з телефоном. Коли ти там, вже летять стріли амура, і тут, значить, налітають: "Давайте сфоткаемся". Тому до цього звикнути насправді, звичайно, звичайній людині, дуже-дуже складно, але це не основна причина», - зауважила Леся. Зараз зірка відчуває себе комфортно, бере участь у зйомках другого сезону «Ле-маршрутки» і подорожує зі своєю командою.

Солістка групи «Неангели» також самотня незважаючи на ідеальну зовнішність, характер і свої досягнення. Зірка зазначає, що її обранець повинен бути добрим і духовно багатою людиною. Безумовно самодостатнім, реалізованого в житті. Він повинен розуміти, що навіть у шлюбі важливо залишатися внутрішньо вільними людьми.

«Я б хотіла бачити поруч із собою людину, яка б повністю підтримував мене, допомагав у всіх моїх починаннях і всіляко сприяв цьому, розуміючи мої інтереси і чому це важливо. Все-таки я кар'єристка і не збираюся залишати музику навіть заради сім'ї», - підкреслила Віка в одному зі своїх інтерв'ю.

Також вона зазначила, згідно своїм вимогам, вона таких чоловіків ще не зустрічала.

«Я не вважаю, що це погано, просто так є. І мені часто незрозуміло, чому люди вважають нормальним задавати мені питання, чому я досі не заміжня, маючи на увазі, що час йде, і вік… Я його, до речі, не приховую, я живу за своїми відчуттями», - також зазначила співачка.

А ось фанати талановитого продюсера Наталі Могилевської вже й забули, коли востаннє бачили знаменитість на романтичних побаченнях. Зірка завжди підкреслює, що у неї проста філософія: наша сила бажань або сила духу настільки великі, що, якщо чогось і справді хотіти, все обов'язково буде.

Раніше Наталія зазначала, що після розлучення з чоловіком вона навіть і думати не могла про глибокому почутті кохання, але з часом її ставлення до цього стало простіше.

Знаменита співачка Тіна Кароль все ще самотня. І хоча після загибелі її чоловіка пройшло багато років, співачка не вирішується заводити нові стосунки.

«Маленька дівчинка, яка живе всередині мене, завжди буде шукати надійне плече. Надійне чоловіче плече, – зізналася Тіна Кароль. – Свою сексуальну жіночу енергетику на сцені, яку багато і яку багато говорять, я черпаю у своїй самотності. Я не розпліскую її ментально і фізично. І всю свою пристрасть я віддаю на сцені, де відчуваю збудження», - одного разу розповіла Тіна.

Також вона розповіла, що не любить багатих чоловіків, але і домінувати їй не подобається:

«Мені дуже цікаво спілкуватися з простими хлопцями, звичайними, у яких немає грошей на маршрутку, на метро, на машину. Ось серйозно. В них більше правди. Я їх смущаю, я за них плачу. І ось це я ненавиджу – що мені доводиться платити. Якби мені дозволили, я б розчинилася. Не люблю бути домінуючою жінкою».

Мішина Ксенія, яка ось-ось стане першою «Холостячкой», що буде обирати серед натовпу чоловіків «того єдиного на шоу» ,також не змогла зустріти свою любов.

Вона тридцятирічна мама, яка встигла стати цілим відкриттям для українського кіно, своєю харизмою вона підкорила в серіалі «Фортечна», а історією з життя зворушила шанувальників. Мішина сама себе забезпечує, піклується про сім'ю і 8-річного сина. Але також вона хоче знайти опору і підтримку, тому погодилася на участь у шоу.

«Випереджаючи ваші питання - так, я дійсно вірю, що любов можна зустріти скрізь. І на проекті, в тому числі. Я звикла до камер. Вони - величезна частина мого життя. Але в цей раз на екрані ви побачите не роль, яку я буду грати, а мене справжню», - написала майбутня «холостячка» на своїй сторінці в Instagram.

А ось зоряні учасниці «Жіночого кварталу не приховують своїх стосунків або ж навпаки – їх відсутності:

Марта Адамчук все ще самотня, незважаючи на розкішний голос, талант і потенціал. При цьому також разом з нею офіційно незаміжні в "кварталі" - Ліза Нікітіна, Настя Оруджова, Таня Песик, Настя Євтушенко та Еліна Мбані.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія потрясла видом в одному пеньюарі: "Стерво, хоч і...".

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