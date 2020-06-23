Певицы, артистки и телеведущие знают, как привлекать внимание толпы к себе – миллионы мужчин мечтают с ними познакомиться

Эпатажные звезды любят внимание поклонников и ради него идут на многое. Диеты, смена имиджа, образов и многое другое. Но есть и те звезды, которые остаются самими собой сквозь года и не гонятся за чрезмерной популярностью. При этом всем они также и одиноки – представляем вашему вниманию топ-подборку знаменитостей, которые все еще одиноки. Как и знаменитая актриса и победительница «Танцев со звездами» Ксения Мишина, звездные холостячки все еще ищут «того самого мужчину:

Телеведущая Леся Никитюк в прошлом году рассталась со своим женихом, рассказала, что публичность всегда будет одной из причин тяжелых отношений с мужчинами.

«Почему? Потому что особенно когда ты идешь, где-то отдыхаешь, люди, скажем так, которые вокруг тебя, могут налететь с телефоном. Когда ты там, уже стрелы амура летят, и тут, значит, налетают: "Давайте сфоткаемся". Поэтому к этому привыкнуть на самом деле, конечно, обычному человеку, очень-очень сложно, но это не основная причина», - отметила Леся. Сейчас звезда чувствует себя комфортно, участвует в съемках второго сезона «Ле-маршрутки» и путешествует со своей командой.

Солистка группы «НеАнгелы» также одинока несмотря на идеальную внешность, характер и свои достижения. Звезда отмечает, что ее избранник должен быть добрым и духовно богатым человеком. Определенно самодостаточным, реализовавшимся в жизни. Он должен понимать, что даже в браке важно оставаться внутренне свободными людьми.

«Я бы хотела видеть рядом с собой человека, который бы полностью поддерживал меня, помогал во всех моих начинаниях и всячески способствовал этому, понимая мои интересы и почему это важно. Все-таки я карьеристка и не собираюсь оставлять музыку даже ради семьи», - подчеркнула Вика в одном из своих интервью.

Также она отметила, согласно своим требованиям, она таких мужчин еще не встречала.

«Я не считаю, что это плохо, просто так есть. И мне часто непонятно, почему люди считают нормальным задавать мне вопрос, отчего я до сих пор не замужем, подразумевая, что время идет, и возраст… Я его, кстати, не скрываю, я живу согласно своим ощущениям», - также отметила певица.

А вот фанаты талантливого продюсера Натальи Могилевской уже и забыли, когда последний раз видели знаменитость на романтических свиданиях. Звезда всегда подчеркивает, что у нее простая философия: наша сила желаний или сила духа настолько велики, что, если чего-то и правда хотеть, все обязательно будет.

Ранее Наталья отмечала, что после развода с мужем она даже и думать не могла о глубоком чувстве любовь, но со временем ее отношение к этому стало проще.

Знаменитая певица Тина Кароль все еще одинока. И хотя после гибели ее супруга прошло много лет, певица не решается заводить новые отношения.

«Маленькая девочка, которая живет внутри меня, всегда будет искать надежное плечо. Мужское надежное плечо, – призналась Тина Кароль. – Свою сексуальную женскую энергетику на сцене, которой много и которой многие говорят, я черпаю в своем одиночестве. Я не расплескиваю ее ментально и физически. И всю свою страсть я отдаю на сцене, где испытываю возбуждение», - однажды рассказала Тина.

Также она рассказала, что не любит богатых мужчин, но и доминировать ей не нравится:

«Мне очень интересно общаться с простыми ребятами, обычными, у которых нет денег на маршрутку, на метро, на машину. Вот серьезно. В них больше правды. Я их смущаю, я за них плачу. И вот это я ненавижу – что мне приходится платить. Если бы мне позволили, я бы растворилась. Не люблю быть доминирующей женщиной».

Ксения Мишина, которая вот-вот станет первой «Холостячкой», что будет выбирать среди толпы мужчин «того единственного на шоу» ,также не смогла встретить свою любовь.

Она тридцатилетняя мама, которая успела стать целым открытием для украинского кино, своей харизмой она покорила в сериале «Крепостная», а историей из жизни растрогала поклонников. Мишина сама себя обеспечивает, заботится о семье и 8-летнем сыне. Но также она хочет найти опору и поддержку, поэтому согласилась на участие в шоу.

«Опережая ваши вопросы - да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они - огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую», - написала будущая «холостячка» на своей странице в Инстаграм.

А вот звездные участницы «Женского квартала не скрывают своих отношений или же наоборот – их отсутствия:

Марта Адамчук все еще одинока, несмотря на роскошный голос, талант и потенциал. При этом также вместе с ней официально незамужние в "квартале" - Лиза Никитина, Настя Оруджова, Таня Песик, Настя Евтушенко и Элина Мбани.

Напомним, что Ксения Мишина потрясла видом в одном пеньюаре: "Стерва, хоть и...".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka сообщала, что Могилевская в лифчике пустилась плясать со шваброй, представляя Влада Яму: "Тоже лысенькая", видео.