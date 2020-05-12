30-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная" и победительница "Танців з зірками", восхитила публику своей игрой в новом проекте

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала кадры в своем микроблоге в Инстаграм, проанонсировав показ сериала "Женские секреты". Оказывается, Ксении опять досталась роль роковой женщины со сложным характером и "перчинкой", хотя в жизни, как отмечают многие пользователи, девушка совсем не такая - нежная, кроткая и легкая.

"И вот сегодня на тк «Украина» в 21:00 голливудский блокбастер «женские секреты» ) По образу - ничего нового ) всех, кроме главного героя продолжаю ненавидеть 🤷🏻‍♀️ Приятного вечера всем 🙏", - подписала кадры Мишина.

На фото она собрала самые пикантные моменты нового сериала. В частности, засветила постельную сценку: в одном лишь пеньюаре забралась на актера-коллегу. Кроме того, Ксения показала дерзкие мини-наряды с супероткровенными декольте, которые, безусловно, не оставят равнодушными зрителей.

"Ксения, ну хоть одна роль положительная есть? Все роли прям стерва... хоть и красивая... 👍"

"Смотрела уже этот сериал, понравился👍 Вам с такими данными бы побольше главных ролей, не понимаю, куда режиссеры смотрят)"

"Как обычно продолжаю все ненавидеть ж-), на самом деле так: вечно вам роли "стервозных с.." достаются, я только один фильм смотрел, где у вас "добрая" роль, не помню как он называется, но снимаетесь вы там с Нохриной в качестве подруги и Томусяк там по моему вашего мужа играет..."

"Сколько пересмотрела с вами фильмов, везде вы такая "неадекватная", а на самом деле, божий одуванчик, в танцах со звёздами за вас болела😘"

"Сыграть стерву не каждая актриса может, это высший пилотаж! Восхищаюсь!👏"

Ранее мы сообщали, за время карантин Мишина пропадала с радаров своих фанатов, редко выставляя посты в Инстаграм. Так, в последний раз, когда актриса объявилась, она рассказала о причинах своих "исчезновений", а также убедила поклонников, что с ней все в порядке.

"Давно не виделись! Начала даже получать переживательные сообщения )))Со мной все хорошо, просто на карантине наконец нашла время для всего, что было отодвинуто. Много времени уделяю сыну, доделала ремонт родителям, наверстываю то, что было упущено из-за рабочего графика артиста", - сообщила звезда.

Напомним, победительница "Танців з зірками" взбудоражила роскошными формами

А еще Politeka сообщала, что победительница "Танцев со звездами" ошарашила новым образом в экстра-мини