Відома актриса Хайден Панеттьєрі, мати дитини Володимира Кличка, представила сімейне фото 

Зірка опублікувала знімок в Instagram, пише Politeka.net. В кадрі Володимир Кличко позує з дочкою Кайєю-Євдокією. Батько взяв дитину на руки, дівчинка потягла руку і доторкнулася до обличчя папи. 

При цьому боксер притиснув дитину і дивився на неї, не посміхаючись. 

В пості Хайден привітала колишнього чоловіка з Днем батька. 

За 15 годин пост зібрав понад 9000 лайків та багато коментарів. 

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Користувачі мережі писали, що дочка теж росте чемпіонкою, як її тато і побажали дівчинці міцного здоров'я. 

"Почуття нахлинули", - написав один з фанатів.

Хейден Панеттьєрі і Володимир Кличко оголосили про заручини в жовтні 2013 року. Весілля довелося відкласти, адже зірка оголосила про вагітність. Дочка знаменитостей народилася в грудні 2014-го і стала першою дитиною для подружжя.

Відомо, що обидва познайомилися у 2009 році. Пару ніколи не бентежила ні значна різниця у віці – 13 років, ні в рості, адже Хайден виглядала, як тендітна Дюймовочка порівняно з українським боксером. 

Через кілька років після заручин Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати їх. Дочка залишилася з батьком у Києві, при цьому актриса завжди підтримувала з нею зв'язок по скайпу. 

Владимир Кличко Хайден

Розставання стало підсумком непростих відносин спортсмена і артистки. Панеттьєрі проходила в наречених цілих дев'ять років, а Кличко так і знайшов час узаконити стосунки. 

Якийсь час від розлучення пару утримувала разом спільна дочка, однак у кінцевому підсумку все завершилося розставанням.

Після розлучення Хайден вже крутила романи з іншими чоловіками. 

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