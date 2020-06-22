Відома актриса Хайден Панеттьєрі, мати дитини Володимира Кличка, представила сімейне фото

Зірка опублікувала знімок в Instagram, пише Politeka.net. В кадрі Володимир Кличко позує з дочкою Кайєю-Євдокією. Батько взяв дитину на руки, дівчинка потягла руку і доторкнулася до обличчя папи.

При цьому боксер притиснув дитину і дивився на неї, не посміхаючись.

В пості Хайден привітала колишнього чоловіка з Днем батька.

За 15 годин пост зібрав понад 9000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що дочка теж росте чемпіонкою, як її тато і побажали дівчинці міцного здоров'я.

"Почуття нахлинули", - написав один з фанатів.

Хейден Панеттьєрі і Володимир Кличко оголосили про заручини в жовтні 2013 року. Весілля довелося відкласти, адже зірка оголосила про вагітність. Дочка знаменитостей народилася в грудні 2014-го і стала першою дитиною для подружжя.

Відомо, що обидва познайомилися у 2009 році. Пару ніколи не бентежила ні значна різниця у віці – 13 років, ні в рості, адже Хайден виглядала, як тендітна Дюймовочка порівняно з українським боксером.

Через кілька років після заручин Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати їх. Дочка залишилася з батьком у Києві, при цьому актриса завжди підтримувала з нею зв'язок по скайпу.

Розставання стало підсумком непростих відносин спортсмена і артистки. Панеттьєрі проходила в наречених цілих дев'ять років, а Кличко так і знайшов час узаконити стосунки.

Якийсь час від розлучення пару утримувала разом спільна дочка, однак у кінцевому підсумку все завершилося розставанням.

Після розлучення Хайден вже крутила романи з іншими чоловіками.

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