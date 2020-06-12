Белла Хадид, Настя Каменских, Санта Димопулос и многие другие звездные красотки знают, как правильно готовиться к лету

Используя комплекс специальных упрежнений, утренние пробежки, сухой массаж против целлюлита и многие другие хитрости, девушки выглядят потрясающе к каждому пляжному сезону. При этом звезды не боятся экспериментировать, показывать себя без фотошопа и рассказывать о методах, которыми добились идеальных форм.

Педставляем вашему вниманию топ подборку жарких фото знаменитостей в бикини и опробованные ими полезные советы для похудения:

Звезды настаивают, что нужно любить каждое свое состояние, тогда меняться – худеть или поправляться им удается гораздо проще. Также артистки говорят, что конечный результат не сама цель, а длинный и интересный путь к ее достижению.

«Я регулярно хожу на массажи. С одной стороны, они помогают держать тело в тонусе, с другой – расслабиться. Люблю маску «Мать невесты»», - рассказывает Настя Каменских, похудевшая на 20 килограмм.

Считать, что если ты не ешь, то худеешь, – это основная ошибка. Именно так считают девушки, знающие толк в диетах и правильном режиме питания. Нужно не забывать о тренировках, о том, что их надо проводить хотя бы три раза в неделю или каждый день активную разминку по утрам.

Чаще всего девушки рекомендуют есть часто, но мало, намекая на дробное питание. Настя Каменских, Ани Лорак, Санта Димопулос и многие другие уже опробовали это на себе.

Дробное и в целом правильное питание – это не диета, а помощник по направлению в сторону здорового образа жизни. Его главное преимущество: организм начинает работать как часы. Приемы пищи и перекусы каждые два-три часа исключают голодание и откладывание лишних калорий в жировые и углеводные депо, ускоряют метаболизм. Но, если иметь в виду любой стиль питания, речь идет исключительно о полезных продуктах.

Если в основном употреблять так называемый пищевой мусор (чипсы, сухарики, выпечку, пирожное, сладкое, газировку), то никакое дробное питание не поможет. И лишние килограммы придут и останутся с вами.

Диетологи отмечают, что есть после шести можно, ведь совсем не питаться – вредно. Разгрузочных дней должно быть не более трех в две недели. Дело в том, что, когда вы едите мало, метаболизм замедляется.

При этом отмечается, что питаться одними фруктами, овощами и рыбой также нельзя. Должны в рационе присутствовать и другие продукты. Рыба и овощи – это жиры и клетчатка. Однако нельзя забывать о правилах: в организм должны поступать белки, жиры и углеводы.

Напомним, какими были Каменских, Ефросинина и другие звезды до похудения: топ фото горячих пышек.

Как сообщала Politeka, дочери Брежневой, Ефросининой, Фреймут и других звезд, которые растут безумными красотками: "Глаз не отвести".

Также Politeka писала, что Ефросинина огорошила новой внешностью, показательные фото: "Похожа на Майкла Джексона".