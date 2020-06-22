Клієнти незадоволені позицією державного Приватбанку, який без попередження відключає популярні послуги

Відповідний негативний відгук був опублікований на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнта, націоналізований ПриватБанк без його відома відключив йому послуги "Оплата частинами", "Оплата в розстрочку" і обнулив кредитний лемит.

"Днями мені ПриватБанк обнулив кредитний ліміт без мого відома, і позбавив мене послуг Оплата частинами і Оплата в розстрочку! На карті було 15140 гривень, рівно стільки був встановлений ліміт, і я недавно тільки поклав все до копійки...", - розповів він.

Клієнт також зазначив, що перед відключенням послуг ПриватБанк не збентежила його бездоганна кредитна історія.

"ПриватБанк вирішив зі мною так вчинити, незважаючи на те що я є клієнтом цього банку вже 13 років, і моя кредитна історія ідеальна! ПриватЮанк повинен понести покарання за таке ставлення до сумлінним клієнтам! Ганьба такому банку!", - резюмував незадоволений клієнт на порталі Мінфін.

"...Банк приймає рішення про розмір кредитного ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і, навіть, тисячах показників. На нього може впливати: кредитна історія, наявність депозитів та інші фактори. Активно користуйтеся послугами Банку, приймайте участь в акціях, проводьте розрахунки картками через торгово-сервісну мережу. Так як ліміти регулярно переглядаються і аналізуються, при використанні картки, як особистої, Ви можете в будь-який момент отримати смс від Банку, де буде вказано, що кредитний ліміт збільшений і Ви зможете ним скористатися", - відповів на скаргу представник банку в коментарях.

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