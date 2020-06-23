Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато спокусила формами в облягаючому одязі

Зірка завжди вибирає вбрання, що підкреслюють її спокусливі форми, пише Politeka.net. В одному з останніх сторіз знаменитість постала в тісній сукні з глибоким декольте і зі зміїним принтом. Тонкі лямки маєчки підкреслили об'єми Ніколь, натягнувшись на грудях.

Здавалося, бюст настільки величезний і важкий, що зараз вивалиться з майки. Зірка зняла себе з вигідного ракурсу, щоб якомога краще показати свої "багатства".

Ніколь сиділа, розкинувши ноги на дивані. Вона дивилася в камеру і посміхалася.

При цьому красуня виглядала дуже грайливо.

В одному сторі модель показала, як розважається вдома. Красуня одягла шолом віртуальної реальності та зіграла в одну з "стрілялок". Модель була не одна, а зі своїми близькими.

Кадри вийшли цікавими та, завдяки апетитним формам моделі, дуже спокусливими.

"Бійтеся мене", - написала модель.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала разом з подругою. Обидві одягалися в міні-бікіні різних кольорів. Ніколь вибрала яскраво-рожевий купальник, який натягнувся на її пишних грудях.

Плавки-бікіні цікаво сиділи на сідницях, скривившись, і майже не прикриваючи їх. Завершили образ золоті аксесуари.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато наділа синє бікіні, яке трималося лише на тоненьких лямках. Плавки, здавалося, застрягли між сідниць красуні.

Не можна не помітити, наскільки принади досконалі: немає целюліту, а шкіра просто шовкова.

Фігура красуні просто досконала, не дарма вона так багато займається спортом.

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