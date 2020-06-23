Известная американская фитнес-модель Николь Амато соблазнила формами в облегающем наряде

Звезда всегда выбирает наряды, которые подчеркивают ее соблазнительные формы, пишет Politeka.net. В одном из последних сториз знаменитость предстала в тесном наряде с глубоким декольте и со змеиным принтом. Тонкие лямки маечки подчеркнули объемы Николь, натянувшись на груди.

Казалось, бюст настолько огромный и тяжелый, что сейчас вывалится из майки. Звезда сняла себя с выгодного ракурса, чтобы как можно лучше показать свои "богатства".

Николь сидела, раскинув ноги на диване. Она смотрела в камеру и улыбалась.

При этом красотка выглядела очень игриво.

В одном стори модель показала, как развлекается дома. Красотка надела шлем виртуальной реальности и сыграла в одну из "стрелялок". Модель была не одна, а со своими близкими.

Кадры вышли интересными и, благодаря аппетитным формам модели, очень соблазнительными.

"Бойтесь меня", - написала модель.

Напомним, Николь Амато позировала вместе с подругой. Обе облачились в мини-бикини разных цветов. Николь выбрала ярко-розовый купальник, который натянулся на ее пышной груди.

Плавки-бикини интересно сидели на ягодицах, сморщившись, и почти не прикрывая их. Завершили образ золотые аксессуары.

Ранее сообщалось, что Николь Амато надела синее бикини, которое держалось лишь на тоненьких лямках. Плавки, казалось, застряли между ягодиц красотки.

Нельзя не заметить, насколько прелести совершенные: нет целлюлита, а кожа просто шелковая.

Фигура красотки просто совершенная, не зря она так много занимается спортом.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу: "Великолепно"

Также Politeka писала о том, что знаменитая фитнес-модель свела с ума рельефами в блестящем бикини: "Идеал"