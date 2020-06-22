Сім'я зірки "Моєї прекрасної няні" Анастасії Заворотнюк відмовилася від новітнього способу лікування раку мозку, так як її стан значно покращився

Стало відомо про ремісію. Професор РАН Петро Чумаков розповів, що до нього приїжджав чоловік Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов. Спортсмен попросив поки не вдаватися до новітнього способу лікування за допомогою вірусів і підтвердив, що у актриси «намітилася ремісія», пишуть російські ЗМІ.

«Настя впевнено йде на поправку, скоро ви її побачите в кіно і на сцені», - повідомляють російські ЗМІ.

У той же час, якщо актрисі стане гірше, медики готові використати агресивний метод. Відзначається, що були проведені тести і актрисі підібрали спеціальний вірус, який міг би усунути ракові клітини.

Нагадаємо, про захворювання Заворотнюк стало відомо навесні 2019 року. Спочатку актрису нібито прооперували в Німеччині, але хірургічне втручання не допомогло, після чого зірку перевезли в одну з клінік Москви, де вона продовжила боротися з раком головного мозку. Далі з'явилася інформація, що актрису перевели в реабілітаційний центр, з якого одразу після нового 2020 року вона зникла. Нинішнє місцезнаходження Заворотнюк невідомо. За словами її дочки Ганни, під час карантину через епідемію китайського вірусу мати перебувала під постійним наглядом.

Примітно, що з'явилася версія, нібито Заворотнюк "придумала" хворобу, щоб втекти від багатомільйонних боргів. Про це заявила скандально відома журналістка Олена Міро. Вона вказала на дивацтва у всій історії з раком актриси: за півтора року ніхто з родичів «прекрасної няні» не підтвердив і не спростував чутки про гліобластому, і в пресу не просочилося жодної фотографії хворої Заворотнюк.

Нагадаємо, рак у Заворотнюк: лікарі вперше зробили офіційну заяву, "родичі передали клітини, щоб...".

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