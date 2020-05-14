Стали известны новости о заболевании российской актрисы Анастасии Заворотнюк

Во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров затронул тему заболевания актрисы, а именно глиобластому, пишет Politeka.net.

По словам медика, родственники Заворотнюк передали в институт клетки опухоли, чтобы врачи смогли рассказать о лечении. В итоге специалисты уже подобрали вирусы, которые могут разрушить опухоль. При этом Макаров отметил, что пока ситуация с болезнью актрисы не настолько сложная, чтобы применять эту технологию.

Таким образом, публичное заявление медиков и чиновников, касающееся здоровья артистки, стало первым.

Напомним, летом прошлого года Анастасия Заворотнюк перестала вести публичную жизнь. В сети появились слухи, что актриса заболела раком и у нее очень плохое состояние здоровья.

Ни сама актриса, ни ее родственники никак не комментируют ситуацию до сих пор. В частности, дочь звезды лишь попросила не вмешиваться в личную жизнь.

Лишь в конце прошлого месяца стало известно, что российская актриса перенесла тяжелую операцию и прошла реабилитацию после нее и сейчас находится дома.

Из больницы звезду забрал муж – популярный фигурист Петр Чернышов. Последний рассказал, что сейчас Заворотнюк чувствует себя хорошо.

И, наконец, подтвердился диагноз звезды - опухоль головного мозга, с одной оговоркой - это не смертельная стадия.

Позже в СМИ появилась информация, что из-за болезни и препаратов у актрисы появилась отечность вокруг глаз и выпали волосы. Кроме того, Анастасия Заворотнюк сильно прибавила в весе.

Однако главное, что артистка пошла на поправку.

Напомним, "Внешность сильно изменилась": как сегодня выглядит больная раком Заворотнюк, в больнице все рассказали.

Как сообщала Politeka, состояние больной раком Заворотнюк резко изменилось, муж не отходит ни на шаг.

Также Politeka писала, что Заворотнюк не сдержалась и выдала все: «очень трудное время, подступают минуты отчаяния».