Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы, пошла на поправку



Однако о полном восстановлении после злокачественной опухоли говорить еще рано, информируют источники росСМИ, которым удалось пообщаться с ее мужем.

"Только что говорил с Петром Чернышевым. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует", - говорится в сообщении.

Также известно, что после болезни у актрисы появилась отечность вокруг глаз и выпали волосы, из-за препаратов, которые она принимает звезда сильно прибавила в весе.

Несмотря на внешни последствия болезни, общее состояние Заворотнюк пошло на поправку.

"Ясно мыслит, общается. Единственное - быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама. Она общается с родными, дочкой. Улыбается, настроение прекрасное. Мобильным телефоном и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что у актрисы была опухоль головного мозга, но речь не шла о смертельной форме рака. В прошлом году актрисе сделали две операции по удалению опухоли: одна из них прошла в Германии, а вторая – в Москве. В сети появился официальный документ с подтверждением диагноза актрисы.

Напомним, "Внешность сильно изменилась": как сегодня выглядит больная раком Заворотнюк, в больнице все рассказали.

Как сообщала Politeka, состояние больной раком Заворотнюк резко изменилось, муж не отходит ни на шаг.

Также Politeka писала, что Заворотнюк не сдержалась и выдала все: «очень трудное время, подступают минуты отчаяния».



