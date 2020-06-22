Актер Федор Добронравов, широко известный благодаря одной из главных ролей в сериале «Сваты», уволился из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов ушел из Театра сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра. Отмечается, что артист объяснил свой уход занятостью в антрепризных проектах, а также съемках кино.

В театре уточнили, что Добронравов написал заявление еще в марте.

Пресс-секретарь учреждения отметила, что спектакли, в которых актер был занят до пандемии, он доиграть не смог. Между тем Добронравов пообещал, что доиграет в постановке «Где мы? Oо!..» до конца сезона. В нем же занят ведущий артист Театры сатиры и его художественный руководитель Александр Ширвиндт.

«Будет ли Добронравов сотрудничать с театром в новом сезоне — неизвестно, также как всем сейчас неизвестно, каким образом начнется сезон. В настоящее время труппа находится в отпуске», — уточнили в театре.

А сам Ширвиндт утверждает, что звезда сериала «Сваты» продолжит играть в Театре сатиры.

«Ну, у него своя компания, он остался в театре играть, он должен играть в спектакле, мы играем сейчас. Куда он денется, он будет в театре играть. У него свои взаимоотношения и нюансы просто есть бумажные», — передает слова художественного руководителя РБК.

Уже появился комментарий и самого Добронравова. Как передает МК, артист заявил, что устал за 16 лет работы в театре. При этом он подчеркнул, что никаких конфликтов перед уходом у него не было.

Добронравов отметил, что продолжит играть в спектакле «Где мы?».

«Я остался на разовых и буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич (Ширвиндт, художественный руководитель театра Сатиры — Ред.)», — заявил он.

Что же касается съемок в кино, то теперь у артиста будет на это больше времени. Отметим,в начале 2020 года Добронравов хотя остороно,но все же сделал прогноз относительно того,когда зрители смогут увидеть новый сезон сериала "Сваты".

«Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — отметил Добронравов.

Напомним, ранее Добронравов жаловался, что остался без работы из-за карантина.

«Это же фактически несчастный случай, который нельзя ни обсуждать, ни предугадать. Сейчас все мои проекты заморожены. Хотя пока еще жив, все терпимо. Какие еще здесь есть градации», — заявлял актер.

Он подчеркивал, что подобное случилось с ним впервые. Даже во времена кризиса в 90-е он имел работу. Тогда в театре «Сатирикон», хотя денег практически не платили, артисты трудились на одном энтузиазме.

Напомним, большая потеря настигла "Сватов", сериал остался без любимой звезды: "В новом сезоне..."

Как сообщала Politeka, резко постаревший Добронравов из "Сватов" показал очаровательных внучек: "За это можно все отдать".

Также Politeka писала, что Добронравов из "Сватов" поразил талантами сына: "Думала, два близнеца сидят".