Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова показала, як відзначила свій день народження

Молода спортсменка відсвяткувала свій день народження і вразила шанувальників стильним образом під час свого відпочинку. Дівчина здобула після завершення проекту небувалу популярність, тому поспішила поділитися знімками з фанатами зі свого святкування.

Так, щаслива Даша з'явилася в модному міні-плаття, яке захопило шанувальників, адже дівчина посвітила своїми стрункими ніжками. В оточенні подарунків і надувних кульок переможниця «Холостяка» справила враження на фанатів.

«Ще раз Спасибі всім за привітання ! Щаслива 🥰», - написала Даша.

Ось що відповіли фанати:

«Вітаю 💐💐💐», «Вітаю🎉😘Будь Щаслива 🤗❤️❤️», «З Днем народження ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹», «З Днем Народження 💗💗», «З днем народження ♥️✨», «Красуня😘», «Вау😍😍😍 Всього найкращого тобі 🤗 😘», «З Днем народження 💋💕», «З днем народження 😍», «З днем народження ❤», «Прекрасна😍», «Вітаю, Дашуля❤️».

Також Даша з'явилася в стриманому костюмі чорного кольору і з акуратною посмішкою на обличчі вже на готових знімках. При цьому красотко розтягнулася в ідеальному шпагаті і спокусливо прогнулася в спині. Підпису вона розповіла, як збирається отримати задоволення від життя і важливого для неї дня:

«З Днем Народження мене 🥳 Хтось любить святкувати цей день, хто-то немає. Для мене - це важливий день, який дає можливість озирнутися, подумати, що цікавого і важливого сталося за попередній рік, які цілі були поставлені, які досягнуті, які люди зберегли зі мною теплі стосунки, а які пішли з мого життя.

За попередній рік зі мною відбулося стільки всього, що навіть не віриться, а скільки було яскравих, насичених і прекрасних подій. За це піднімаю келих і за себе з новими ідеями, планами та мріями на наступний рік 🍾🥂Величезне спасибі за ваші привітання ♥️

Стільки добрих слів і побажань я точно не отримувала ніколи. Часто іншим людям ми бажаємо те, що б хотіли бачити у своєму житті. Ви - тепер моя велика сім'я. Через вашу любов, теплоту, щирість я пізнаю себе. І тому, я хочу побажати вам всіх тих прекрасних речей, які ви побажали мені, нехай увійдуть у ваше життя бумерангом. Будьте щасливі і нехай всі мрії збуваються. #вашадаша І спасибі за нереальну фото моєї @n.g.photographer ! Наташа, ти сама все знаєш 🤤💔», - розповіла Даша під постом і отримала масу компліментів.

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