Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова показала, как отметила свой день рождения

Молодая спортсменка отпраздновала свой день рождения и поразила поклонников стильным образом во время своего отдыха. Девушка обрела после завершения проекта небывалую популярность, поэтому поспешила поделиться снимками с фанатами со своего празднования.

Так, счастливая Даша появилась в модном мини-платье, которое восхитило поклонников, ведь девушка посветила своими стройными ножками. В окружении подарков и надувных шариков победительница «Холостяка» произвела впечатление на фанатов.

«Ещё раз Спасибо всем за поздравления ! Счастлива 🥰», - написала Даша.

Вот что ответили фанаты:

«Поздравляю 💐💐💐», «Поздравляю🎉😘Будь Счастлива 🤗❤️❤️», «С Днём рождения ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹», «С Днём Рождения 💗💗», «С днём рождения ♥️✨», «Красотка, такая сладкая😘», «Вау😍😍😍 Всего наилучшего тебе 🤗 😘», «С Днём рождения 💋💕», «С днём рождения 😍», «С днём рождения ❤», «Прекрасная😍», «Поздравляю, Дашуля❤️».

Также Даша появилась в сдержанном костюме черного цвета и с аккуратной улыбкой на лице уже на готовых снимках. При этом красотко растянулась в идеальном шпагате и соблазнительно прогнулась в спине. В подписи она рассказала, как собирается получить удовольствие от жизни и важного для нее дня:

«С Днём Рождения меня 🥳 Кто-то любит праздновать этот день, кто-то нет. Для меня - это важный день, который даёт возможность оглянуться назад, подумать, что интересного и значимого произошло за предыдущий год, какие цели были поставлены, какие достигнуты, какие люди сохранили со мной тёплые отношения, а какие ушли из моей жизни.

За предыдущий год со мной произошло столько всего, что даже не вериться, а сколько было ярких, насыщенных и прекрасных событий. За это поднимаю бокал и за себя с новыми идеями, планами и мечтами на следующий год 🍾🥂Огромное спасибо за ваши поздравления ♥️

Столько хороших слов и пожеланий я точно не получала никогда. Часто другим людям мы желаем то, что бы хотели видеть в своей жизни. Вы - теперь моя большая семья. Через вашу любовь, теплоту, искренность я познаю себя. И поэтому, я хочу пожелать вам всех тех прекрасных вещей, которые вы пожелали мне, пусть войдут в вашу жизнь бумерангом. Будьте счастливы и пусть все мечты сбываются. #вашадаша И спасибо за нереальное фото моей @n.g.photographer ! Наташа, ты сама все знаешь 🤤💔», - рассказала Даша под постом и получила массу комплиментов.

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