Від такої краси не можна відірвати очей

Українська актриса Катерина Нікітіна, яка є зіркою «Кварталу 95», похвалилася фігурою в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вперше в цьому році одягла купальник. Ох, як же я хочу на море…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Нікітіна позує в елегантному крихітному купальнику, демонструючи на камеру бездоганну фігуру. Сама зірка зізналася, що пошила купальник на замовлення.

Попри красу Нікітіної, її шанувальники не змогли що-небудь сказати, адже кадрами зірка поділилася у себе в Сторіс.

До цього повідомлялося, що відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала, як займається спортом і розповіла своїй любові до нього.

"У дитинстві я завжди любила турніки)Прям обожнювала!!! Особливо рукохід!!!💔Похвалюся я навіть пацанів на районі мати переходила на ньому!" - написала вона.

На фото Нікітіна позує в футболці й велотреках. Красуня доповнила образ довгими носками й кросівками. Катерина показала, як займається на турніку рукоході, а в кінці виконала кілька вправ, який не тільки показали її підготовку, але і продемонстрували її пікантні форми.

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