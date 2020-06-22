Популярна модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, влаштувала пікантні танці з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

Так, на опублікованих кадрах Квітко в тісному купальнику й оригінальному платті танцюють з подругою на камеру, демонструючи значні форми.

«Які сеньйорити», «обожнюю, коли танцюють такі красуні», «були б у мене такі форми – б теж танцювала», «вау, гарячі штучки», «це дуже красиво», «бомбезні дівки! Супер», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, захопила чином на пляжі.

В цей раз знаменитість поділилася черговим пікантним кадром, зробленим на пляжі. Дівчині вдалося захопити незвичайно тонкою талією в поєднанні з пишними грудьми в синьому бікіні. Як відомо, модель прославилася завдяки такій ефектній фігурі.

В цей раз знаменитість показала, як веселилася біля узбережжя в модному синьому бікіні мінімалістського дизайну. При цьому красуня спокусливо вигнулась у спині, щоб підставити до сонця свої апетитні вигини. Анастасія тут же отримала сотні захоплених коментарів фанатів в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.