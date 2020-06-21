Популярна українська виконавиця Тіна Кароль вразила стрункою фігурою в нестандартній сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, зірка позує лежачи на підлозі, демонструючи бездоганну фігуру. Сам знімок зірка ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват від виду кумира.
«Прилягла відпочити і тут сфотографували», «вогонь», «неповторна Тіна», «величезна любов», «ох…офігенна», «королева», «бомбезна», «вау, просто неймовірна! Просто це любов», «це так класно і так сильно», «якнайкраща», «божественна», «нереально красиво», «знову пальці в роті, а як же вірус з Китаю? Ахахаха», - пишуть вони.
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До цього ми писали, що українська співачка Тіна Кароль вразила стрункою фігурою в одній лише сорочці
Так, в цей раз на новому відео, опублікованому на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram, зірка постала перед фанатами в одній лише вільної білій сорочці і світлих туфлях човнику на тонкій шпильці. Зірка виконала улюблену пісню під час концерту.
Так, цього разу співачці вдалося вразити фанатів новим чуттєвим чином без будь-яких прикрас і додаткових деталей її простого способу.
«#видеодня Тіна Кароль - Вище Хмар❤️ Вчора був дивний день! 19 червня - день спостережень за хмарами. #тинакароль #tinakarol», - повідомляється на фан-акаунті Тіни.
Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".
Як повідомляла Politeka, розставившій ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".
Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".