Популярна українська виконавиця Тіна Кароль вразила стрункою фігурою в нестандартній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує лежачи на підлозі, демонструючи бездоганну фігуру. Сам знімок зірка ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват від виду кумира.

«Прилягла відпочити і тут сфотографували», «вогонь», «неповторна Тіна», «величезна любов», «ох…офігенна», «королева», «бомбезна», «вау, просто неймовірна! Просто це любов», «це так класно і так сильно», «якнайкраща», «божественна», «нереально красиво», «знову пальці в роті, а як же вірус з Китаю? Ахахаха», - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська співачка Тіна Кароль вразила стрункою фігурою в одній лише сорочці

Так, в цей раз на новому відео, опублікованому на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram, зірка постала перед фанатами в одній лише вільної білій сорочці і світлих туфлях човнику на тонкій шпильці. Зірка виконала улюблену пісню під час концерту.

Так, цього разу співачці вдалося вразити фанатів новим чуттєвим чином без будь-яких прикрас і додаткових деталей її простого способу.

«#видеодня Тіна Кароль - Вище Хмар❤️ Вчора був дивний день! 19 червня - день спостережень за хмарами. #тинакароль #tinakarol», - повідомляється на фан-акаунті Тіни.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, розставившій ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

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