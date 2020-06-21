Популярна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес вразила вчинком в день батька
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«З днем батька! Нехай цей день буде найкращий день для вас», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Лопес показала власних дітей, а також колишнього чоловіка Марка Ентоні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Боже, як це мило», «поздоровляєш колишнього? Ось це я розумію, цивілізований світ», «красиві, супер», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, американська актриса і співачка Дженніфер Лопес скоро відзначить 51 рік, але виглядає при цьому просто фантастично.
Зірка опублікувала нові яскраві фото у своєму Instagram. Не можна не відзначити неймовірну фігуру знаменитості.
Красуня позувала, сидячи в кріслі. Вона одягла біле боді з відкритою спиною і великим декольте.
Шкіряні шортики обтягнули її стегна і виглядали на тілі чудово.
Великий бюст, тонка талія, пишні стегна й стрункі ніжки - Лопес виглядають фантастично.
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