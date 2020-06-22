Курс валют в Україні 22 червня проявить силу гривні, долар і євро зі старту впадуть у прірву

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку.

Так, сьогодні долар будуть віддавати по 26,7207 гривень, хоча днем раніше він торгувався за 26,7633 гривні за один «вічнозелений».

Євро чекає ще більш грандіозне падіння: на ринку він буде коштувати 29,9953 гривні, хоча добою раніше котирувався по 30,0579 гривень.

При цьому десять російських рублів можна буде купити за 3,8474 гривні.

Як повідомлялося раніше, курс долара наступного тижня зможе здивувати українців. Аналітик Вадим Іосуб спрогнозував курс валют на наступному тижні.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні змінився незначно і по-різному на різних сегментах валютного ринку. Зокрема, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара виріс з 26,60 до 26,76 грн (+0,6%).

Що ж стосується наступного тижня, то курс долара буде торгуватися близько позначки 26,7/26,9 гривні. Помітні зміни курсу не очікуються.

Експерт додав, що незначні коливання свідчать про те, що курс знайшов своє тимчасове рівновагу поблизу поточних рівнів. Тобто очікується, що курс долара поки зупиниться на нинішніх значень 26,7/26,9 гривні за долар.

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