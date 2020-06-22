Курс валют в Украине 22 июня проявит силу гривны, доллар и евро со старта рухнут в пропасть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка.

Так, сегодня доллар будут отдавать по 26,7207 гривны, хотя днем ранее он торговался по 26,7633 гривны за один «вечнозеленый».

Евро ждет еще более грандиозное падение: на рынке он будет стоить 29,9953 гривны, хотя сутками раньше котировался по 30,0579 гривен.

При этом десять российских рублей можно будет купить за 3,8474 гривны.

Как сообщалось ранее, курс доллара на следующей неделе сможет удивить украинцев. Аналитик Вадим Иосуб спрогнозировал курс валют на следующей неделе.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне изменился незначительно и по-разному на различных сегментах валютного рынка. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара вырос с 26,60 до 26,76 грн (+0,6%).

Что же касается следующей недели, то курс доллара будет торговаться около отметки 26,7/26,9 гривен. Заметные изменения курса не ожидаются.

Эксперт добавил, что незначительные колебания свидетельствуют о том, что курс нашел свое временное равновесие вблизи текущих уровней. То есть ожидается, что курс доллара пока остановится на нынешних значений 26,7/26,9 гривен за доллар.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных

Также Politeka писала, что НБУ кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит.

Как Politeka сообщала, что курс доллара добьет украинцев, Минфин поразил новым прогнозом