Курс доллара на следующей неделе сможет удивить украинцев
Аналитик Вадим Иосуб спрогнозировал для журналистов РБК-Украина курс доллара на следующей неделе.
По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне изменился незначительно и по-разному на различных сегментах валютного рынка. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара вырос с 26,60 до 26,76 грн (+0,6%).
Что же касается следующей недели, то курс доллара будет торговаться около отметки 26,7/26,9 гривен. Заметные изменения курса не ожидаются.
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Эксперт добавил, что незначительные колебания свидетельствуют о том, что курс нашел свое временное равновесие вблизи текущих уровней. То есть ожидается, что курс доллара пока остановится на нынешних значений 26,7/26,9 гривен за доллар.
"На ближайшую неделю не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн", - добавил Иосуб. Поэтому украинцам стоит бежать в обменники пока доллар не пошел вверх.
Стоит напомнить, что курс валют в Украине 21 июня буквально «замерзнет» перед тем, как доллар и евро грандиозно обвалятся.
Так, доллар будут продавать по 26,7633 гривны, а уже в понедельник валюта обвалится до 26,7207 гривен за банкноту.
Евро тем временем пробьет «психологическую отметку»: сегодня они будут отдаваться по 30,0579, а в понедельник уже по 29,9953 гривны.
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