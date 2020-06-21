Герой юбилейного сезона "Холостяк-10" Макс Михайлюк показал, как и с кем отдыхает после реалити-шоу

Свежие снимки новоиспеченная знаменитость разместил на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

На фотографиях видно, что Михайлюк с компанией мужчин отдыхает на берегу Днепра в Киевской области.

«Наслаждаясь хорошим временем», - подписал снимки.

Пользователи в комментариях желают мужчинам хорошего отдыха, некоторые поинтересовались, нет ли там с ним Даши, на что другие ответили, что нет.

«Мальчишник рулит 👏🤗👍», «Кайфожёры 😏», «Красотки отдыхают после тяжёлого дня🔥🔥 можно себе позволить 🔥🔥 «Отдыхайте больше вам это на пользу😁✌️», «Ты вместе с Дашей?», - пишут люди.

Отметим, что Максим Михайлюк стал участником 10 сезона шоу «Холостяк». В финале проекта он выбрал гимнастку Дашу Ульянову, хоть их отношения на проекте складывались не совсем гладко. Еще во время шоу девушка начала ревновать Михайлюка к другим участницам, а он никак не мог получить от нее признание в ее истинных чувствах.

После шоу пара разошлась, так как Даша узнала об измене Макса на шоу. Отмечается, что у Михайлюка якобы был интим на проекте с другой участницей. Известно, что это не Дана Оханская. В сети активно обсуждают, кто это мог быть.

Напомним, что Макс Михайлюк взялся за старое, поразив девушек жарким кадром в форме: "Совсем заскучал".

Как сообщала Politeka, Макс Михайлюк без одежды и стыда подразнил стальным прессом: "Был же нормальным мужиком...".

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" в красках описал, как Макс изменял Даше на проекте: "Мы пытались не мешать, но...".