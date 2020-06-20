Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник раскрыл интимные подробности проекта



Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в эфире программы "Слава+" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Мы пытались не мешать, но то, что можно - мы снимем", - с улыбкой на лице отметил телеведущий.

По его словам, интимная близость между участниками возникает уже ближе к финалу и тогда, съёмочная группа оставляет участников шоу наедине.

"Секс на проекте – как и в жизни. Во время интимных моментов мы прислушиваемся к главному герою, который просит оставить их. Понятно, что с этической стороны мы выключаем камеры и отпускаем пару. Все остальное стараемся показать в выпуске", - отметил ведущий.

Напомним, что у Максима Михайлюка был секс с одной из участниц, но не победительнице шоу Дашей.

Многие телезрители не верят, что участницы ведут себя откровенно, порой их даже обвиняют в наигранности, ведь девушки выглядят зажато, словно впервые играют свою неопределенную роль.

По словам победительницы проекта Даши Ульяновой на шоу никакого сценария нет и события происходят естественным образом.

"Это же реалити-шоу. Мы же там не актеры все. Никакого сценария нет. Здесь и сейчас реагируешь. Вот ситуация – вот твоя реакция. Стоп камера и нас разводят с холостяком. Общение с ним происходит исключительно в кадре. Нет такого, что мы общаемся вне кадра", – отметила она в одном из интервью.



Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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