Українська модель і учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова сьогодні відзначає день народження

на честь свята вона порадувала фанатів новим знімком, на якому крупним планом зображена її головна гордість.

Дівчина вбралася в чорний шкіряний купальник, який обтягнув її неймовірно пишні форми. На голові у Міли красувався яскравий вінок з квітів. На фото модель не дивиться в кадр, а кокетливо звела голову вгору, також на її обличчя був нанесений яскравий макіяж.

«21.06 День народження 🎊🎁🥳Спасибі за те що ви у мене є💜🧡💚💛💙🤫😋🤪🤩», - підписала вона знімок.

В коментарях фанати почали вітати іменинницю і бажати їй всього хорошого.

«Вітаю з Днем Народження 💐💐бажаю, щоб всі ваші мрії збувалися», «Офігенне фото😻 З днем народження тебе🎉 Нехай всі мрії збуваються 💫», «Вітаю бажаю класно провести цей день», «З днем народження», пишуть у соцмережах.

Як відомо, Кузнєцова народилася і виросла в Києві. Популярність вона здобула завдяки своїй великій грудей, яка, до речі, натуральна. Дівчина активно просуває себе в мережі і на телеекранах. Вона брала участь у проекті «Модель XL», часто дає інтерв'ю журналістам, знімається для реклами. Обсяг її грудей 115 сантиметрів.

Незважаючи на такі пишні форми, Міла активно займається спортом, щоб тримати себе в тонусі.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова поділилася кадрами з Дня Києва. Дівчина показала, як вона виглядає в повсякденному житті, і як ховає свою груди в одяг.

Нагадаємо, що українка з 13-м розміром побешкетувала посеред поля в одній білизні.

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова роздяглася і виставила гордість в незвичайній позі: "Форми просто вогонь".

Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова ледве втиснула гідності в незвичайне плаття: "Ще трохи і...".