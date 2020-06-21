Украинская модель и участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова сегодня отмечает день рождения

В честь торжества она порадовала фанатов новым снимком, на котором крупным планом запечатлена ее главная гордость.

Девушка нарядилась в черный кожаный купальник, который обтянул ее невероятно пышные формы. На голове у Милы красовался яркий венок из цветов. На фото модель не смотрит в кадр, а кокетливо приподняла голову вверх, также на ее лицо біл нанесен броский макияж.

«21.06 День рождения 🎊🎁🥳Спасибо за то что вы у меня есть💜🧡💚💛💙🤫😋🤪🤩», - подписала она снимок.

В комментариях фанаты принялись поздравлять именинницу и желать ей всего хорошего.

«Поздравляю с Днём Рождения 💐💐желаю, чтобы все ваши мечты сбывались», «Офигенное фото😻 С днём рождения тебя🎉 Пускай все мечты сбываются 💫», «Поздравляю желаю классно провести этот день», «С днем рождения», пишут в соцсетях.

Как известно, Кузнецова родилась и выросла в Киеве. Известность она получила благодаря своей большой груди, которая, кстати, натуральная. Девушка активно продвигает себя в сети и на телеэкранах. Она участвовала в проекте «Модель XL», часто дает интервью журналистам, снимается для рекламы. Объем ее груди 115 сантиметров.

Несмотря на столь пышные формы, Мила активно занимается спортом, чтобы держать себя в тонусе.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова поделилась кадрами с Дня Киева. Девушка показала, как она выглядит в повседневной жизни, и как прячет свою грудь в одежду.

Напомним, что украинка с 13-м размером пошалила посреди поля в одном белье.

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова разделась и выставила гордость в необычной позе: "Формы просто огонь".

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова едва втиснула достоинства в необычное платье: "Ещё немного и...".