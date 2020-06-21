Відома хореограф Олена Шоптенко показала яскравий сімейний знімок

Як повідомляє Politeka.net, зазвичай Шоптенко показує своїх близьких людей вкрай рідко – лише за значного приводу і свят. І якщо знімки з синочком, обличчя якого дівчина все ще приховує, на її сторінці в Instagram часті "гості", то тато і мама з'являються лише зрідка.

Цього разу у хореографа був прекрасний привід познайомити шанувальників зі своїм батьком.

Як виявилося, батько танцівниці, Віктор В'ячеславович Шоптенко, 21 червня, у неділю відсвяткував день народження. З такої нагоди Олена опублікувала у своєму блозі їх спільний знімок і залишила для батька теплі слова привітання.

На знімку Шоптенко позує з татом на тлі цегляної стіни. На ній – бурдовый светр в білу і помаранчеву смужки, а також штани тілесного відтінку.

"У дитинстві, коли мама чогось не дозволяла, я тут же бігла до батька з цим же питанням 😈 І так, він завжди дозволяв 😁 😇 Це звичайно було проти всіх педагогічних норм виховання, і мама дуже злилася з цього приводу, але в моїй родині ролі розподілилося саме так. Тато завжди був добряк ☺️ А може просто у взаєминах батька з дочкою так завжди! 😊 З твоїм днем тебе, батьку! Спасибі за все! ❤️ ", - підписала вона фото з іменинником.



Підписники теледіви приєдналися до вітань та теплих слів і відзначили схожість доньки і батька, адже як кажуть "яблуня від яблуні не далеко падає".

"Дуже гарне фото 🤩🤩❤️", "Схожі 😊", "Не завжди, але так - ідеально! 🙌❤️", "Нехай всі будуть здорові, світу нам!❤️".

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