Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко соблазнила формами в легком платье
Красотка предстала в красивом наряде, который выделил все достоинства ее красивой фигуры, пишет Politeka.net.
Шоптенка была в черном облегающем платье, которое обтянуло ее грудь и тонкую талию. Низ наряда был кружевным, прозрачным и с бахромой.
Звезда сверкнула стройными ножками на каблуках.
Алена выгнулась, выставив пятую точку. Звезда положила одну руку на поясницу, а другую - за голову.
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Шоптенко распустила волосы, она улыбнулась и посмотрела в сторону.
В посте хореограф призналась, что стала анализировать свои уроки танцев, которые она проводит онлайн для своих подписчиков.
"Я поймала себя на мысли, что мы действительно прошли всю латиноамериканскую программу бального танца и не до конца затронули европейскую. Я уже молчу про современную хореографию!", - написала звезда.
По мнению Алены, европейскую программу танцев несправедливо не дооценивают, поэтому красотка предложила провести уроки.
"Завтра я бы хотела потанцевать фокстрот! Самый элегантный и одновременно игривый танец европейской программы. Очень люблю его за легкий джазовый нрав 😁 Конечно я буду стилизовать его в домашних условиях 😅", - написала украинская знаменитость.
За 40 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Это фото лучшее", "Вухууу💃🏾готовить платья-каблучки?))", "Я тоже очень хочу, а во сколько это будет?", "Поддерживаю) хотим румбу, самбу) хотя бы в ленте", "Сексуальная", "Мне очень нравится танго", "Красоткаааа нереальная 😻😻💐🤍", - написали пользователи сети.
Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.
Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».
Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.