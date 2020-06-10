Відома українська танцівниця Альона Шоптенко показала свого маленького сина

На фото красуня стоїть в кросівках і коротких шортах, а образ доповнила синьою сорочкою. Олена взяла малюка на руки, який був у шортах і футболці, а голова була прикрита кепкою. Сім'я позувала на літній терасі, цілуючись на камеру. Фото вийшло особистим і ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"2 роки!

З днем народження, мій коханий велетень!

Спасибі тобі за кожен наш день!", - написала Альона.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Вітаю, ростіть здоровенькими і шалено щасливі, бажаю всього самого доброго і світлого в житті синулі", "Вітаю", "Наші найщиріші привітання", "Вітаю. Щастя тепла і нехай він буде самим головним вашому щастям у житті. Буде підтримкою і опорою для такою ніжної і красивої класної мами", "Начебто ж тільки народився, куди так швидко?".

Повідомлялося, що дворазова чемпіонка світу з бальних танців Олена Шоптенко показала топ гарячих моментів зі своїх майстер-класів онлайн, які проводила під час карантину.

"Ви готові танцювати?", - запитує з екрану на початку відео Шоптенко.

Після цього красуня запалила в чорному платті, несамовито виляючи стегнами. А чого тільки вартий її пристрасний номер в коричневому вбранні.

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