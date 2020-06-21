Відомий український співак Віктор Павлік публічно звернувся до свого сина, який зробив заяву про відмову від подальшого лікування від раку

21-річний Павло Павлик вже півтора року бореться з раком кісток. Однак, як з'ясувалося, зупинити прогресування хвороби так і не вдалося, і тепер хлопець хоче припинити лікування. Про це він сам написав у своєму Фейсбук.

За словами хлопця, він пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії в надії на те, що хвороба «залишить його в спокої». Проте з травня цього року його стан стабільно погіршується.

«Сьогодні я вже не можу пересуватися без коляски, а друкую цей текст однією рукою, оскільки друга рука продовжує втрачати свою функціональність. Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому що воно більше не потрібно, а тому що воно більш безглуздо. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих скільки зможу», - написав Павло.

Він зазначив, що сприймає свою ситуацію, на диво, спокійно, проте сильно турбується за своїх близьких.

У свою чергу, батько хлопця, який не так давно зіграв весілля зі своєю 25-річною коханою Катериною Репяховою, опублікував пост зі словами підтримки в своєму Instagram. Він поділився фотографією Павла у формі Академії Служби безпеки України, де хлопець навчався після школи, і написав:

«Павло. Тато любить. Тато поруч».

Примітно, що до цього співак пішов з сім'ї.

Українці в коментарях закликають співака підтримати сина в такий важкий період.

«Віктор, підтримайте сина, Вам треба бути поруч, поставте батьківське плече, весь світ почав благати про Павла. Будьте з Пашею поруч постійно день і ніч. Ви побачите результат, те що з ним трапилося – психоматичне», «Дуже боляче...дай Боже усім вам сил», - пишуть люди.

Нагадаємо, син Віктора Павліка не зміг перемогти рак, крик душі облетів мережу: «Залишилося протриматися в живих».

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік приголомшив зовнішнім виглядом на святі у молодої дружини, кадри облетіли мережу.

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