Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова отпраздновала свой день рождения

Как сообщает Politeka.net, фото с праздника опубликовал Виктор Павлик у себя в Инстаграм. На фото Репяхова стояла в обнимку с мужем. На ней был надет зеленый сарафан в цветах. Волосы девушка оставила распущенными.

Стоит отметить, что Павлик на фото выглядел уставшим. Поклонники в комментариях отметили, что он сильно постарел. За час фото собрало почти тысячу лайков.

«Красивая пара», «Какие вы красивые», «Лучший день рождения, уютный и счастливый», «Дед и внучка», «Подумала: "А откуда дочь?"», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Павлик и Репяхова совсем недавно узаконили свои отношения. Как стало известно, 54-летний певец и его 25-летняя избранница поженились еще в конце мая, но объявили об этом только летом. Известно, что Репяхова была концертным директором артиста. Так и завязались их отношения.

Стоит отметить, что избранница артиста уже успела зарекомендовать себя как скандальная личность. Она не стесняется делиться подробностями из личной жизни и делать скандальные заявления, которые вызывают хайп. Так, однажды она рассказала, что они с Павликом любят экспериментировать и наведываются в магазин для взрослых.

Напомним, что молоденькая невеста Виктора Павлика проговорилась о дерзком обмане: "Частенько прячу от него...".

Как сообщала Politeka, молодая жена внезапно выдала плачевную правду о состоянии Виктора Павлика: "Без меня бы не справился".

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