Известный украинский певец Виктор Павлик публично обратился к своему сыну, который сделал заявление об отказе от дальнейшего лечения от рака

21-летний Павел Павлик уже полтора года борется с раком костей. Однако, как выяснилось, прогрессирование болезни остановить так и не удалось, и теперь молодой человек хочет прекратить лечение. Об этом он сам написал в своем Фейсбук.

По словам парня, он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии в надежде на то, что болезнь «оставит его в покое». Тем не менее с мая этого года его состояние стабильно ухудшается.

«Сегодня я уже не могу передвигаться без коляски, а этот текст печатаю одной рукой, поскольку вторая рука продолжает терять свою функциональность. Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу», - написал Павел.

Он отметил, что воспринимает свою ситуацию на удивление спокойно, однако сильно беспокоится за своих близких.

В свою очередь, отец молодого человека, который не так давно сыграл свадьбу со своей 25-летней возлюбленной Екатериной Репяховой, опубликовал пост со словами поддержки в своем Инстаграм. Он поделился фотографией Павла в форме Академии Службы безопасности Украины, где парень учился после школы, и написал:

«Павел. Папа любит. Папа рядом».

Примечательно, что до этого певец ушел из семьи.

Украинцы в комментариях призывают певца поддержать сына в такой тяжелый период.

«Виктор, поддержите сына, Вам рядом надо быть, поставьте отцовское плечо, весь мир взмолился о Павле. Будьте с Пашей рядом постоянно день и ночь. Вы увидите результат, то что с ним случилось – психоматическое», «Очень больно...дай Бог всем вам сил», - пишут люди.

Напомним, сын Виктора Павлика не смог победить рак, крик души облетел сеть: «Осталось продержаться в живых».

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик ошарашил внешним видом на празднике у молодой жены, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что бывшая жена Виктора Павлика жестко осадила молодую пассию певца одним постом.