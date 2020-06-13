Бывшая жена украинского артиста Виктора Павлика Лариса Созаева эмоционально поздравила новую жену артиста с Днем рождения

На своей странице в социальной сети Фейсбук женщина вступилась за бывшего водителя Виктора Павлика.

Как известно, Репяхова в одном из интервью заявила, что вся информация о якобы изменах Виктора Павлика и о ее корыстном отношении к народному артисту была изложена его бывшим водителем. По словам молодой жены певца, водитель «так же обижен на судьбу, по очевидным причинам. Потому что он бывший!».

В свою очередь Лариса решила публично встать на защиту мужчины, который работал на Павлика многие годы.

«С днём рождения, су**а! Водитель, которого ты оскорбляешь в каждом интервью, Василий Агасафович, за время работы с Павликом поседел и потерял часть здоровья! Он не получал зарплату много лет, работая бесплатно! Василий долгие годы был помощником Виктору, и если бы не он, неизвестно, вышла бы ты замуж или нет!!! И если у Павлика не хватает сил и полномочий заткнуть тебе рот, то это сделаю я!», – говорится в публикации.

Свой пост Созаева дополнила коллажом из фото Репяховой и героини из сказки "Морозко" с нелепым макияжем и в кокошнике.

В комментариях Ларису поддержали, однако интересуются, зачем ей вступать во всю эту грязь с разборками.

«Я водителя знаю больше 10 лет! Нельзя унижать достоинство человека!», – ответила она.

Ранее мы писали, что Репяхова опубликовала фотографии со дня свадьбы, которая состоялась 29 мая. Судя по ним, молодая возлюбленная украинского певца решила, что одного свадебного наряда даже для уединенной церемонии ей будет мало, поэтому выбрала себе сразу два.

Напомним, молодая любовница Виктора Павлика без лифчика показала, чем соблазнила певца.

Как сообщала Politeka, молодая любовница Павлика поделилась слезливой историей в одном лифчике: «Была простой девочкой».

Также Politeka писала, что Виктор Павлик раскрыл интимную тайну своей молодой любовницы.