Клієнтка Приватбанку розповіла про те, як вже майже тиждень не може отримати доступ до грошей на власній карті

Відповідний відгук з'явився на сайті Мінфін. Українка розповіла про те, що її рахунок у банку заблокували через те, що вона не пройшла вчасно актуалізацію даних. За словами жінки, 18 червня вона заповнила анкету в банку, після чого їй пообіцяли розблокувати рахунок протягом доби.

Проте, наступного дня рахунок так і не був розблокований. Через менеджера вона відправила заявку з претензією, однак це також не допомогло. При зверненні на гарячу лінію їй повідомили, що заявка на розгляді, а проблема буде вирішена 20 червня.

«20 червня о 14 годині я знову дзвоню на гарячу лінію і новий оператор каже що 22 червня у понеділок ОБОВ'ЯЗКОВО мою заявку розглянуть. Це просто руйнівно. Рахунок заблокований 5 днів, гроші можуть надходити, але зняти їх я не можу», - обурилася клієнтка банку.

У свою чергу, представники Приватбанку заявили, що ця проблема знаходиться на розгляді. Тим не менш вони теж не назвали точних термінів її рішення.

«Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вам відразу повідомлять. Дякуємо за розуміння», - написали вони у відповідь на відкликання.

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