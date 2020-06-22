Відома українська співачка Злата Огневич показала себе в сміливому образі розповівши про мрії

На фото красуня позує в пальто, джинсах і топі з мотузочок, який видно з-під розстебнутого одягу. Образ Злата доповнила прикрасами у вухах і на пальцях, а в руці тримала склянку з кавою. Огневич сиділа на бордюрі і загадково кудись дивилася, роблячи знімок трохи загадковим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Про що думаєте зараз?

Вмієте мріяти?))) Я вірю, що", - написала Злата.

Фанати поставили понад 1600 лайків і написали коментарі:

"Так ти ж спаришся в цьому пальтечко-дитино! Гавана...", "дивлюся на небо і мрію", "подумки Малює художник, Прекрасний образ неземної!. І досконалістю та Богиня, Краде в душі його спокій!!", "Я теж люблю мріяти про нове життя,без моралі,без зобов'язань кому-то ,життя для себе,мрію про молоду людину", "З Днем Батька!".

Повідомлялося, що українська співачка Злата Огневич пройшлася по вулиці в спортивному ліфі, ледь прикрившись піджаком.

Злата вирішила скористатися сонячними днями і прогулятися по київських вулицях. Дівчина одягла спортивні штани білого кольору, спортивний топ, а зверху накинула піджак. Таке поєднання стилів сьогодні вважається дуже модним. Красуня прогулялася по Києву і сфотографувалася в найкрасивіших місцях. Варто відзначити, що Злата без сорому розкрила піджак, засвітивши свою головну гордість.

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