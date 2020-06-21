Популярна українська співачка Вікторія Смеюха вразила підтягнутою фігурою в купальнику
Солістка дуету «НеАнгели» поділилася з шанувальниками новими кадрами із відпочинку. Свіжі фотографії вона опублікувала у своєму Instagram, передає Politeka.net.
Віка відправилася на відпочинок в Одесу, де відмінно проводить час, насолоджуючись розвагами в розкішному готелі на березі моря. На нових кадрах зірка позує на тлі басейну і яскравих квітів.
З одягу на Віці лише стильний купальник з чорним верхом і низом кольору фуксії, а також яскрава пов'язка на голові в тон наряду. Такий образ дозволяє співачці продемонструвати її ідеальну підтягнуту фігуру з накачаним пресом.
Нокаут курсу долара, посилення карантину і нові пенсії — головне за ніч
ЗНО 2020: у Міносвіти оголосили про важливі зміни, «з понеділка...»
Українцям дадуть плюс 50% до зарплати, Мінфін прийняв довгоочікуване рішення: "Гроші зможуть отримати..."
Пенсії та допомога злетять з 1 липня, скільки складе прибавка: "До 17 тисяч..."
«Саме час прикрасити собою улюблене місто біля моря. До зустрічі ввечері!», - підписала знімки артистка.
Її шанувальники тут же взялися коментувати фото.
«Богиня! Красуня!», «З такою фігурою треба точно в книгу рекордів», «Амазонка», «яким спортом Ви займаєтеся? Прес просто ідеальний!», «Фігура - мрія», «Карколомна», «просто Ідеальна!!», «Прекрасна німфа!», «ЗАХВАТ, прямо до сліз!!», «Віка муза», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Смеюха показала свіжий літній образ.
На фото Вікторія позує в білому купальнику з візерунками, сидячи на березі моря в водичці. Красуня спокусливо вигнулася, а доповнила образ стильними окулярами. Смеюха посміхалася на камеру, насолоджуючись літнім сонцем.
Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів.
Нагадаємо, брюнетка з «Неангелів» випадково посвітила «бомбочками» в сукні з глибоким декольте.
Як повідомляла Politeka, брюнетка з "Неангелів" вразила видом без макіяжу поруч з яскравими красунями: "Ось це так!".
Також Politeka писала, що волога Віка з "Неангелів" завела мережу пікантними пляжними фото: "Будь подібно сонцю".