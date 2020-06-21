Популярная украинская певица Виктория Смеюха впечатлила подтянутой фигурой в купальнике

Солистка дуэта «НеАнгелы» поделилась с поклонниками новыми кадрами с отдыха. Свежие фотографии она опубликовала в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Вика отправилась на отдых в Одессу, где отлично проводит время, наслаждаясь развлечениями в роскошном отеле на берегу моря. На новых кадрах звезда позирует на фоне бассейна и ярких цветов.

Из одежды на Вике лишь стильный купальник с черным верхом и низом цвета фуксии, а также яркая повязка на голове в тон наряду. Такой образ позволяет певица продемонстрировать ее идеальную подтянутую фигуру с накачанным прессом.

«Самое время украсить собой любимый город у моря. До встречи вечером!», - подписала снимки артистка.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Богиня! Красотка!», «С такой фигурой надо точно в книгу рекордов», «Амазонка», «каким спортом Вы занимаетесь? Пресс просто идеальный!», «Фигура- мечта», «Сногсшибательная», «Идеальная просто!!», «Прекрасная нимфа!», «ВОСТОРГ, прямо до слез!!», «Вика муза», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Смеюха показала свежий летний образ.

На фото Виктория позирует в белом купальнике с узорами, сидя на берегу моря в водичке. Красотка соблазнительно выгнулась, а образ дополнила стильными очками. Смеюха улыбалась на камеру, наслаждаясь летним солнцем.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев.

Напомним, брюнетка из «НеАнгелов» случайно посветила «бомбочками» в платье с глубоким декольте.

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Также Politeka писала, что влажная Вика из "НеАнгелов" завела сеть пикантными пляжными фото: "Будь подобно солнцу".