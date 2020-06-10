Украинская певица Виктория Смеюха из дуэта «НеАнгелы» поразила красотой, позируя вместе со своей подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Смеюха позирует вместе со своей подругой Алиной Скабиной, с которой анонсировала онлайн.

«Чувствую всей кожей, что разговор предстоит интересным и запоминающимся…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Смеюха позирует вместе с подругой, демонстрируя на камеру «близняшек» в платье с декольте. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«ваш макияж на втором фото просто супер», «красотка», «бомбезные подружки», «Жду с нетерпением встречи вашей!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила стильную съемку в черном блестящем костюме.

В этот раз девушка решила представить небольшое промо-видео с последних съемок в стильном костюме черного цвета и состоящем из одних лишь маленьких камушек-блесток, расшитых тонкими полосками и образующими необычные узоры.

Как известно, Вика много недель находится на карантине и недавно отправилась в деревню к бабушке, откуда даже поразила видеозаписями с задушевным исполнением песен и кадрами, сделанными вместе с курами, утками и даже коровами. Домашние кадры были очень хорошо восприняты публикой, поэтому артистка решила порадовать аудиторию и необычнм промо-роликом.

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