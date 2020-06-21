Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", похвалилася пікантним фото

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.

Вона любить виставляти у своєму блозі спокусливі знімки, які розбурхують фантазію її підписників. Новий знімок не менше захопив численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному вбранні.

Для зйомки Квітко приміряла боді з глибоким декольте, яке ледь прикриває її пишний бюст. Таким чином модель зробила акцент на своєму ідеальному тілі: тонкій талії, точеним руках і ногах, а також розкішних форм. Волосся Квітко зібрала в низький пучок, а макіяж зробили натуральний. Виглядає свіжо і розкішно.

Дівчина позує на балконі, при цьому вона дивиться в бік, спираючись руками на перила. У підписі до світлини красуня побажала користувачам мережі приємного тижня.

Розбурхані шанувальниками засипали модель захопленими коментарями, не забувши возвеличити красу Квітко.

"Фантастика!" "Чудова", "Вау! Ти просто неймовірно красива", "Ти – моя улюблена супермодель назавжди", "Прекрасна чарівна крихітка", "найкрасивіша дівчина в світі", "Ікона", "Богиня", "В чому твій секрет? Ти виглядаєш неймовірно", "Супер, нереальна і красива".

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.