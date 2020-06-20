Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, здивувала пишними формами в занадто тісному купальнику

В цей раз знаменитість поділилася жарким кадром, зробленим на пляжі. Дівчина показала, як позувала в ледь приховуваному її пишні груди салатовому купальнику. При цьому дівчина зовсім не соромлячись захопила фігурою з різних сторін - завдяки провокаційним позам Анастасії приховати нічого не вдалося, повідомляє Politeka.

Позуючи в салатовому бікіні, Квітко має намір повернулася до об'єктиву боком, що підкреслити свої достоїнства улюбленим чином і захопити досить об'ємними формами. Анастасія, як відомо, отримала популярність завдяки незвичайній фігурі - тонка талія в поєднанні з пишними грудьми і стегнами не залишає нікого байдужим. Цього разу фанати також не стрималися:

«@anastasiya_kvitko ти така пишна, не занадто товсто виглядає?», «Привіт, я повернуся, Вей, моя Рейну. 🌹», «Ви могли б отримати так багато завдяки таким формам», «ти одружишся на мені, дитинко?», «Ідеальні сі**ки», «Одне тіло красивіше💋💋💋🌹🌹💚💜🍀🌼», «Ти дуже прекрасна...», «Дуже мило красива», «Відмінно!! 💋💋💋», «Не завантажуйте цей тип брудних фотографій», «Вау дуже дуже хвилює», «найідеальніші сі**ки і по*ка, які я коли-небудь бачив 😍», «Так мило і жарко», - написали фанати.

До цього ми писали, що дівчина любить балувати фанатів жаркими кадрами, зробленими для реклами модної білизни або купальників. Нещодавно Настя також блиснула апетитним виглядом в чорному прозорій білизні-сіточці на ліжку.

Анастасія приміряла при цьому не тільки стандартний комплект білизни, але і доповнила той акуратними підтяжками. При цьому підкреслила свої пишні форми дівчина улюбленим чином - показала їх у тісному бікіні, повернувшись спиною до об'єктиву.

Фанати не залишилися байдужі:

«Неймовірна жінка ,у неї все при ній» «Боже, підкорює такими витівками, люблю», «Прямо таки вогняна пані, я в захваті🔥🔥🔥», «Про, Анастасія 😮😮🔥🔥🔥😮», «Гарячий відок на булочки🔥🔥🔥🔥 😘😍❤️», «Уууаауу немає слів .. 🔥», «Хто ще хоче плескати по чеках?», «Відчуваю сонливось», «Ти позбавила мене сну», «Це неймовірно. Тепер не заснути», «Давай ще».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.