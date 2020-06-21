Анастасия Квитко, которую называют "российской Кардашьян", похвасталась пикантным фото

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

Она любит выставлять в своем блоге соблазнительные снимки, которые будоражат фантазию ее подписчиков. Новый снимок не меньше восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном наряде.

Для съемки Квитко примерила боди с глубоким декольте, которое едва прикрывает ее пышный бюст. Таким образом модель сделала акцент на своем идеальном теле: тонкой талии, точеным рукам и ногам, а также роскошным формам. Волосы Квитко уложила в низкий пучок, а макияж сделали натуральный. Выглядит она свежо и роскошно.

Девушка запечатлена на балконе, при этом она смотрит в сторону, опираясь руками на перила. В подписи к снимку красотка пожелала пользователям сети приятной недели.

Взбудораженные поклонниками засыпали модель восхищенными комментариями, не забыв восхвалить красоту Квитко.

"Фантастика!", "Восхитительная", "Вау! Ты просто невероятно красивая", "Ты – моя любимая супермодель навсегда", "Прекрасная восхитительная малышка", "Самая красивая девушка в мире", "Икона", "Богиня", "В чем твой секрет? Ты выглядишь невероятно", "Супер, нереальная и бомбезно красивая".

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.