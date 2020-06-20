Цифри, які говорять самі за себе

Національний банк вирішив різко збільшити купівлю валюти на міжнародному банку, піднявши показник практично в три рази

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку.

Так, національний регулятор протягом тижня, з 15 по 19 червня, купив на міжбанківському валютному ринку цілих 110 мільйонів доларів. При цьому вона не продавалася, а попрямувала на поповнення міжнародних резервів.

Всього з початку року обсяг купівлі Національним банком валюти перевищив обсяг її продажу на майже 498 мільйонів доларів.

Як повідомлялося раніше, Нацбанк скоротив купівлю валюти на міжбанку - регулятор відзвітував за останній тиждень.

Так, Національний банк протягом тижня 8-12 червня купив на міжбанківському валютному ринку лише $40 млн, не продаючи при цьому валюту (це в 10,3 рази менше, ніж за попередній тиждень).

Скільки купив валюти НБУ:

- З 1 по 5 червня він купив на ринку $410,7 млн.

- З 25 по 29 травня $72 млн.

- З 18 по 22 травня $228 млн.

Всього з початку року НБУ викупив на міжбанку $3,18 млрд, а продав $2,79 млрд. Чиста купівля валюти Нацбанком склала $387,5 млн.

За станом на 1 червня міжнародні резерви України, за попередніми даними, склали $25 371,8 млн.

Також ми повідомляли, що в понеділок, 22 червня 1 долар купуватимуть за 26,72 гривні, в той час як у п'ятницю він продавався за 26,76 гривні.

Євро теж здасть позиції по відношенню до гривні. 22 червня 1 Євро коштуватиме 29,99 Гривень, у той час як 19 червня за нього потрібно було викласти 30,05 гривень.

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