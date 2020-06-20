Цифры, которые говорят сами за себя

Национальный банк решил резко увеличить покупку валюты на международном банке, подняв показатель практически в три раза

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка.

Так, национальный регулятор в течение недели, с 15 по 19 июня, купил на межбанковском валютном рынке целых 110 миллионов долларов. При этом она не продавалась, а направилась на пополнение международных резервов.

Всего с начала года объем покупки Национальным банком валюты превысил объем его продаж на почти 498 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке - регулятор отчитался за последнюю неделю.

Так, Национальный банк в течение недели 8-12 июня купил на межбанковском валютном рынке всего лишь $40 млн, не продавая при этом валюту (это в 10,3 раза меньше, чем за предыдущую неделю).

Сколько купил валюты НБУ:

- С 1 по 5 июня он купил на рынке $410,7 млн.

- С 25 по 29 мая — $72 млн.

- С 18 по 22 мая — $228 млн.

Всего с начала года НБУ выкупил на межбанке $3,18 млрд, а продал $2,79 млрд. Чистая покупка валюты Нацбанком составила $387,5 млн.

По состоянию на 1 июня международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25 371,8 млн.

Также мы сообщали, что в понедельник, 22 июня 1 доллар будут покупать за 26,72 гривны, в то время как в пятницу он продавался за 26,76 гривны.

Евро тоже сдаст позиции по отношению к гривне. 22 июня 1 евро будет стоить 29,99 гривен, в то время как 19 июня за него нужно было выложить 30,05 гривен.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных

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