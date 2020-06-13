Цифры говорят сами за себя

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке - регулятор отчитался за последнюю неделю

Так, Национальный банк в течение недели 8-12 июня купил на межбанковском валютном рынке всего лишь $40 млн, не продавая при этом валюту (это в 10,3 раза меньше, чем за предыдущую неделю). Об этом передает "Минфин".

Сколько купил валюты НБУ:

- С 1 по 5 июня он купил на рынке $410,7 млн.

- С 25 по 29 мая — $72 млн.

- С 18 по 22 мая — $228 млн.

Всего с начала года НБУ выкупил на межбанке $3,18 млрд, а продал $2,79 млрд. Чистая покупка валюты Нацбанком составила $387,5 млн.

По состоянию на 1 июня международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25 371,8 млн.

Напомним, в понедельник, 15 июня, НБУ установил следующий курс валют: 100 долларов обойдутся в 2673,03 гривен (+0,13 грн по сравнению с предыдущим банковским днем, то есть 12 июня), а 100 евро – в 3021,19 гривен (+0,039 грн).

Отметим, эксперты прогнозируют возможный серьезный скачок курса доллара после 22 июня - из-за вероятной отмена карантина, а также восстановления деловой активности в стране после ограничительных мер.

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В дальнейшем инфляция будет расти умеренными темпами, но вероятно она будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, сейчас на цены в Украине влияет низкий потребительский спрос населения – инфляция сейчас составляет 1,7%, хотя ранее НБУ прогнозировал показатель на уровне 4-6%. Кроме того, благоприятной остается ситуация на валютном рынке и с мировыми ценами на энергоресурсы.

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