Російські артисти вирішили гучно відсвяткувати пом'якшення карантину

Як передає Politeka.net, в російських ЗМІ з'явилося відео, на якому зображена тусовка російського бомонду. Головною зіркою за столом став поп-король російської естради Філіп Кіркоров. Поруч з ним сидів якийсь чоловік і його кума Ані Лорак.

Як стало відомо, стихійні посиденьки відбувалися на одній з ресторанних терас селища «Агаларов естейт». Компанія вийшла досить дивною, адже разом зі співаками гуляли також актори.

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На відео засвітився російський комік Гарік Харламов, який став співати в караоке пісню Рок-Острова «Нічого не кажи». Пізніше до нього приєднався Ілля Прусікін з Little Big. Разом вони кричали рядки з пісні:

«Нічого не кажи. Це пече вогонь кохання,
Ти в очі мені не дивись, нічого не говори».

Після до мікрофона вийшов Філіп Кіркоров, який заспівав свою пісню «Жорстока любов» разом з тим же Прусікіним і якоюсь жінкою. Судячи з відео, солісту Little Big було комфортно в цій компанії. Крім цього, на тусовці засвітився відомий актор Павло Дерев'янко.

Варто відзначити, що стіл артистів ломився від страв і спиртного. По всій видимості, зірки дуже втомилися від ізоляції і вирішили щосили відірватися. Щоправда, залишається загадкою, що об'єднало їх. Можливо, проживання в елітному селищі.

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#Repost @fil_alisa_bg • • • • • • #repost @anilorak_dobro Жизнь после пандемии начинает налаживаться 🎉❤️👑 Agalarov Estate / Москва, Россия /19.06.20 ❤️ @anilorak #anilorakdobro #anilorak #анилорак •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #agalarovgolfandcountryclub #agalarovestate #агаларовэстейт #агаларовгольфклуб #anilorak #лорак #литлбиг ☝️#киркоров ✨ 🔥 🌟👑💥 #филиппкиркоров #philipkirkorov #filipkirkorov #kirkorov #fkirkorov #филипкиркоров #цветнастроениясиний #цветнастроениячерный #шоуцветнастроения #ибица⚡️💥🔥 #стеснениепропало 🎬🎥🎞⚡️💥🎙🎶🎶🎶🔥 #градусповышен 🌡💣💥#счастьевсеближе ❤️⚡️#лунныйгость #нелюдямверятавлюдей 🎙🎶🎶🎶🎬🎞👏👏👏 ✨ #POMAHЬI #романыроманы #романыипесни 💥

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Нагадаємо, що "нажравшийся" Харламов налякав зовнішнім виглядом, промовистий кадр.

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