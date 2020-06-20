Российские артисты решили шумно отпраздновать смягчение карантина

Как передает Politeka.net, в российских СМИ появилось видео, на котором запечатлена тусовка российского бомонда. Главной звездой за столом стал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Рядом с ним сидел какой-то мужчина и его кума Ани Лорак.

Как стало известно, стихийная посиделка происходила на одной из ресторанных террас поселка «Агаларов эстейт». Компания получилась весьма странной, ведь вместе с певцами гуляли также актеры.

На видео засветился российский комик Гарик Харламов, который стал петь в караоке песню Рок-Острова «Ничего не говори». Позже к нему присоединился Илья Прусикин из Little Big. Вместе они кричали строчки из песни:

«Ничего не говори. Это жжёт огонь любви,

Ты в глаза мне не смотри, ничего не говори».

После к микрофону вышел Филипп Киркоров, который спел свою песню «Жестокая любовь» вместе с тем же Прусикиным и какой-то женщиной. Судя по видео, солисту Little Big было комфортно в этой компании. Кроме этого, на тусовке засветился известный актер Павел Деревянко.

Стоит отметить, что стол артистов ломился от угощений и спиртного. По всей видимости, звезды очень устали от изоляции и решили вовсю оторваться. Правда, остается загадкой, что объединило их. Возможно, проживание в элитном поселке.

Напомним, что "нажравшийся" Харламов напугал внешним видом, красноречивый кадр.

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