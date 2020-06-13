Знаменита артиска Ані Лорак показала дивно струнку фігуру на дні народження своєї дочки

В перший день скасування самоізоляції в столиці РФ, куди поїхала жити співачка, вона влаштувала свято в честь дня народження своєї дочки Софії. Привітати дівчинку та її маму прийшли Філіп Кіркоров з сином Мартіном і дочкою Аллою-Вікторією, Сергій Лазарєв з сином Микитою та інші.

При цьому сама зірка сяяла в стильному чорному платті і захоплювала своєю стрункою фігурою.

Зазначимо, сама Кароліна не раз розповідала, що овочі і фрукти є в її раціоні постійно, щоб худнути правильно та із задоволенням. Перекуси протягом дня перестали бути для Ані проблемою.

Також зірка проти їжі, що призводить до зашлакованості організму. Сюди відноситься будь-фастфуд, магазинні солодощі, випічка, соки в пакетах і, звичайно, смажена їжа. У вигляді виключення зірка дозволяє собі зрідка смажену картопельку, до якої живить слабкість, але не більше.

При цьому Кароліні вдалося схуднути дуже оптимально і правильно завдяки чотирьом тренувань в тиждень. У ці дні вона починала свій день із зарядки – розминка, фітнес, силові вправи, а в якості завершення – біг.

Свій ранок співачка також починає правильно – з сніданку, адже саме він запускає з ранку метаболізм і дає заряд бадьорості на весь день. Варто відзначити, що завдяки водного балансу співачка також позбулася і від целюліту. Вона почала контролювати обсяг випивається щодня води, а він у неї склав 3 літри на добу.

Зазначимо, після того, як зірка розлучилася з Муратом Налчаджиоглу, вона припинила розповідати про сім'ю, публікувати спільні кадри з чоловіком і навіть згадувати про нього яким-небудь чином. Через пару місяців після розлучення, Кароліна показала, що почала зустрічатися з 26-річним саунд-продюсером Black Star і колишнім коханим Тетяни Решетняк Єгором Глібом. Ховаючись довгий час, пара все ж з'явилась на публіці, але була прийнята зовсім не радо – Кароліна отримала хвилю серйозної критики.

Зрозумівши, що публічно вести відносини не вийде, пара припинила показувати спільні фото світитися на публіці. При цьому вже не один тиждень в мережі почали поширюватися чутки про розставання артистів.

Однак, на дні народження Соні – єдиною і коханою доньки Кароліни користувачам мережі вдалося побачити коханого співачки, що спостерігає за щасливою дівчинкою з мамою і стоїть трохи позаду. Скріншот з сімейної відеозапису тут же сполохав соціальні мережі.

Як виявляється, незважаючи на всі чутки, Кароліна, як і раніше, полягає в любовні відносини з саунд-продюсером Єгором Глібом, тоді як Кароліні вже почали приписувати роман з Сергієм Лазарєвим, який також був присутній на святі.

"Бачите на задньому плані хлопця з бородою в усьому чорному? Як би бойфренд Ані Лорак – молодий саунд-продюсер Єгор Гліб – не намагався уникнути камер, стоячи осторонь на дні народження дочки артистки, не вийшло", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу «Тільки нікому».

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