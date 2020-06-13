Знаменита артиска Ані Лорак показала дивно струнку фігуру на дні народження своєї дочки
В перший день скасування самоізоляції в столиці РФ, куди поїхала жити співачка, вона влаштувала свято в честь дня народження своєї дочки Софії. Привітати дівчинку та її маму прийшли Філіп Кіркоров з сином Мартіном і дочкою Аллою-Вікторією, Сергій Лазарєв з сином Микитою та інші.
При цьому сама зірка сяяла в стильному чорному платті і захоплювала своєю стрункою фігурою.
Зазначимо, сама Кароліна не раз розповідала, що овочі і фрукти є в її раціоні постійно, щоб худнути правильно та із задоволенням. Перекуси протягом дня перестали бути для Ані проблемою.
Коронавірус у Олени Зеленської, термінова заява: що відомо про стан першої леді
Українців попередили про перерахунок пенсій, виплат та субсидій з 1 липня: названо суми
Масове "блокування" рахунків українців, почалася розсилка смс: "В цілях безпеки..."
ПриватБанк змінив правила зняття грошей з карт: важлива заява, щоб отримати готівку...»
Також зірка проти їжі, що призводить до зашлакованості організму. Сюди відноситься будь-фастфуд, магазинні солодощі, випічка, соки в пакетах і, звичайно, смажена їжа. У вигляді виключення зірка дозволяє собі зрідка смажену картопельку, до якої живить слабкість, але не більше.
При цьому Кароліні вдалося схуднути дуже оптимально і правильно завдяки чотирьом тренувань в тиждень. У ці дні вона починала свій день із зарядки – розминка, фітнес, силові вправи, а в якості завершення – біг.
Свій ранок співачка також починає правильно – з сніданку, адже саме він запускає з ранку метаболізм і дає заряд бадьорості на весь день. Варто відзначити, що завдяки водного балансу співачка також позбулася і від целюліту. Вона почала контролювати обсяг випивається щодня води, а він у неї склав 3 літри на добу.
Зазначимо, після того, як зірка розлучилася з Муратом Налчаджиоглу, вона припинила розповідати про сім'ю, публікувати спільні кадри з чоловіком і навіть згадувати про нього яким-небудь чином. Через пару місяців після розлучення, Кароліна показала, що почала зустрічатися з 26-річним саунд-продюсером Black Star і колишнім коханим Тетяни Решетняк Єгором Глібом. Ховаючись довгий час, пара все ж з'явилась на публіці, але була прийнята зовсім не радо – Кароліна отримала хвилю серйозної критики.
Зрозумівши, що публічно вести відносини не вийде, пара припинила показувати спільні фото світитися на публіці. При цьому вже не один тиждень в мережі почали поширюватися чутки про розставання артистів.
Однак, на дні народження Соні – єдиною і коханою доньки Кароліни користувачам мережі вдалося побачити коханого співачки, що спостерігає за щасливою дівчинкою з мамою і стоїть трохи позаду. Скріншот з сімейної відеозапису тут же сполохав соціальні мережі.
Як виявляється, незважаючи на всі чутки, Кароліна, як і раніше, полягає в любовні відносини з саунд-продюсером Єгором Глібом, тоді як Кароліні вже почали приписувати роман з Сергієм Лазарєвим, який також був присутній на святі.
"Бачите на задньому плані хлопця з бородою в усьому чорному? Як би бойфренд Ані Лорак – молодий саунд-продюсер Єгор Гліб – не намагався уникнути камер, стоячи осторонь на дні народження дочки артистки, не вийшло", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу «Тільки нікому».
Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва
Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі
Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото