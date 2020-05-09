Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, Снежана показала трогательное фото с маленьким сыном

Как пишет Politeka.net, супруга известного певца является активным пользователем Инстаграм и постоянно радует подписчиков семейными фотографиями.

В этот раз Снежана опубликовала свежий снимок, на котором кормит младенца. Женщина запечатлена сидя на диване, одной рукой прижала сына к себе, а другой держит его ручку.

«В Моменте🧡 Здесь и Сейчас 🧡», - подписала снимок она.

Пользователи не прошли мимо и отреагировали на новое фото восторженными комментариями.

«Ой, какая красота ..! В таких фото есть магия! Какой сакральный смысл», - пишут в сети.

Отметим, что семье Бабкиных уже 11 лет. Самый младший сын Елисей появился на свет 18 июня в одном из киевских роддомов. Над его именем Бабкины долго не раздумывали. По словам Снежаны, оно приснилось ей несколько лет назад.

У артистов есть еще 8-летняя дочь Веселина. Пара также воспитывает 12-летнего сына Снежаны Артура от ее первого брака. Помимо Веселины и Артура, у Сергея Бабкина есть также сын Илья от первого брака, которого воспитывает мама.

Ранее мы сообщали, Бабкин придумал, как развлечь своих поклонников на карантине. Он решил устроить поэтический вечер, поделившись соответствующими кадрами в Инстаграм.

Фанаты Сергея пришли в неописуемый восторг от инициативы кумира , о чем поспешили сообщить в комментариях.

«Очень ❤️ Безграничное душевное божественное вечное Спасибо! 🙏», «Бабкин, вы кайф!) Люблю тоже эти стихи! Продолжайте!», «Благодарю🌷за открытость и душевность👍Очень проникновенные стихи и прекрасная песня🎶🎸Спасибо за ваше творчество💗доброту и позитив🌞», - восторгались преданные поклонники в соцсети.

Напомним, Бабкин стал отцом в четвертый раз.

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