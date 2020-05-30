Музыкант Сергей Бабкин анонсировал новую песню



Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.

Но дело в том, что новый трек будет совместным с актрисой "Квартала 95" Еленой Кравец.

"«Спалах» 05/06. Премьера", - коротко сообщил он в подписи к видео, на котором, судя по всему, звучит фрагмент песни.

Такая неожиданная новость просто ошарашила поклонников Бабкина, которые активно комментировали это событие.

"Огооо, неожиданный дует! Ждём", "Ох, о таком можно только мечтать! Спасибооооо за сюрприз)", "Неожиданно","Буду ждать", "Это ж неделю ждать. Мы с ума сойдём", " - писали под постом певца.



Ранее звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой поделился забавным снимком в аксессуаре, которые позаимствовал у своей коллеги Елены Кравец.

На фотографии Кошевой позирует прямо перед камерой крупным планом в модных солнцезащитных очках. При этом аксессуар выглядит явно женским. Разгадка оказалась очень простой: юморист сам признался, что позаимствовал очки у своей коллеги Елены Кравец.

«Стырил фары у Кравец», - с юмором подписал фото Кошевой.

Напомним, Кравец, Кошевой, Ткач и другие звезды «Квартал 95» похвастались вышиванками: топ ярких фото.

Как сообщала Politeka, жена Кошевого из «Квартал 95» засветила их младшую дочь за странным занятием.

Также Politeka писала, что 12-летняя дочь Кошевого из «Квартал 95» превратилась в гламурную красотку.