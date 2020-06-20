Клієнт з вини співробітників Приватбанку не може побачити свої гроші

Черговий негативний відгук про сервіс державного банку був опублікований на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнта, він вніс в термінал 4500 гривень, але гроші не були зараховані через збій.

"Я звернувся в службу підтримки, де мене запевнили, що протягом доби гроші будуть переведені. Протягом доби гроші не були переведені, при зверненні на лінію оператор позначила новий термін — протягом 7 діб, пізніше було ще 14 діб… 16.06.20 гроші в кількості 4000 грн. надійшли на рахунок, але не зрозуміло де зависли 500 грн", - розповідає незадоволений чоловік.

Клієнт також зазначив, що після чергового звернення на гарячу лінію співробітник Приватбанку визнав помилку щодо недоплати йому 500 гривень.

"При черговому зверненні на 3700 оператор визнав провину своїх співробітників за недоплату 500 грн і пообіцяли протягом чергових доби перевести залишки своєї заборгованості. На даний момент (13:30 20.06.20) 500 грн. банком мені не повернуто, до оператора на 3700 не можу додзвонитися протягом 1,5 годин (немає для мене гідного оператора). Номер заявки 18183155 від 19.06.20", - резюмував незадоволений клієнт у своєму відгуку на порталі Мінфін.

Варто відзначити, що представник державного Приватбанку ніяк не відреагував на чергову скаргу від незадоволеного сервісом клієнта.

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