34-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" Марта Адамчук продовжує підкорювати шикарною зовнішністю

Зірка опублікувала серію фото в чорному боді з відкритою спиною, пише Politeka.net. На знімку українська знаменитість похвалилася красивою зовнішністю у різних ракурсах.

Красуня позувала, сидячи на сходах. Її шикарне волосся, трохи приховали обличчя. Співачка дивилася в камеру і посміхалася. Від її погляду неможливо відірватися.

На іншому фото зірка показала свою розмальовану спину. Модель виставила назад п'яту точку і повернула голову, посміхнувшись. Джинси на поясі виглядали ідеально.

Наступне фото було кольоровим. Красуня сиділа на сходах, закинувши ніжку на ніжку. Елегантні босоніжки завершили образ зірки.

"Спасибі, що ти мене так побачила 🖤", - написала зірка, звертаючись до фотографа.

За дві години пост зібрав майже 400 лайків і трохи коментарів.

"Чарівна", "Теплі і сильні фото", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук позувала у чорній маєчці і кепочці. Її образ завершили акуратні сережки у вухах.

Примітно, українська знаменитість була без макіяжу, що аж ніяк її не псувало. В руках Марта тримала цілий оберемок маків.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук постала в ніжно-рожевому платті і з блискучим макіяжем на обличчі з ефектом на природність. Дівчина підкорила соціальну мережу Instagram ідеальним фото - на тлі квітучої вишні співачка виглядала досить витончено і миловидно, що відразу відзначили її фоловери.

Пост за чотири години зібрав понад 700 лайків.

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