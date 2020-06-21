34-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" Марта Адамчук продовжує підкорювати шикарною зовнішністю 

Зірка опублікувала серію фото в чорному боді з відкритою спиною, пише Politeka.net. На знімку українська знаменитість похвалилася красивою зовнішністю у різних ракурсах. 

Красуня позувала, сидячи на сходах. Її шикарне волосся, трохи приховали обличчя. Співачка дивилася в камеру і посміхалася. Від її погляду неможливо відірватися. 

На іншому фото зірка показала свою розмальовану спину. Модель виставила назад п'яту точку і повернула голову, посміхнувшись. Джинси на поясі виглядали ідеально. 

Популярні новини зараз

Ведучий "Холостяка" у фарбах описав, як Макс зраджував Даші на проекті: "Ми намагалися не заважати, але..."

Нокаут курсу долара, посилення карантину і нові пенсії — головне за ніч

Чоловік Івлеєвої з "Орла і решки" Елджей влаштував безсоромні втіхи в джакузі: "Фу, як Настя терпить?"

Помолоділа Алла Пугачова з'явилася у відвертому екстра-міні: "Ну куди знову задерла стегна?"
Показати ще

Наступне фото було кольоровим. Красуня сиділа на сходах, закинувши ніжку на ніжку. Елегантні босоніжки завершили образ зірки. 

"Спасибі, що ти мене так побачила 🖤",  - написала зірка, звертаючись до фотографа. 

За дві години пост зібрав майже 400 лайків і трохи коментарів. 

"Чарівна", "Теплі і сильні фото", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо,  Марта Адамчук позувала у чорній маєчці і кепочці. Її образ завершили акуратні сережки у вухах. 

Примітно, українська знаменитість була без макіяжу, що аж ніяк її не псувало. В руках Марта тримала цілий оберемок маків.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук постала в ніжно-рожевому платті і з блискучим макіяжем на обличчі з ефектом на природність. Дівчина підкорила соціальну мережу Instagram ідеальним фото - на тлі квітучої вишні співачка виглядала досить витончено і миловидно, що відразу відзначили її фоловери.

Пост за чотири години зібрав понад 700 лайків. 

Нагадаємо, ненафарбована брюнетка з "Квартал 95" одягла маску, але забула про ліфчик: "У спеку неможливо...".

Як повідомляла Politeka, пекуча брюнетка з "Квартал 95" розстебнула сорочку і показала спокуса: "А де білизну?".

Також Politeka писала, що ніжна брюнетка з "Квартал 95" стратила сором і ліфчик, показавши, що вміє робити руками.