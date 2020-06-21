34-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" Марта Адамчук продовжує підкорювати шикарною зовнішністю
Зірка опублікувала серію фото в чорному боді з відкритою спиною, пише Politeka.net. На знімку українська знаменитість похвалилася красивою зовнішністю у різних ракурсах.
Красуня позувала, сидячи на сходах. Її шикарне волосся, трохи приховали обличчя. Співачка дивилася в камеру і посміхалася. Від її погляду неможливо відірватися.
На іншому фото зірка показала свою розмальовану спину. Модель виставила назад п'яту точку і повернула голову, посміхнувшись. Джинси на поясі виглядали ідеально.
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Наступне фото було кольоровим. Красуня сиділа на сходах, закинувши ніжку на ніжку. Елегантні босоніжки завершили образ зірки.
"Спасибі, що ти мене так побачила 🖤", - написала зірка, звертаючись до фотографа.
За дві години пост зібрав майже 400 лайків і трохи коментарів.
"Чарівна", "Теплі і сильні фото", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Марта Адамчук позувала у чорній маєчці і кепочці. Її образ завершили акуратні сережки у вухах.
Примітно, українська знаменитість була без макіяжу, що аж ніяк її не псувало. В руках Марта тримала цілий оберемок маків.
Раніше ми писали, що Марта Адамчук постала в ніжно-рожевому платті і з блискучим макіяжем на обличчі з ефектом на природність. Дівчина підкорила соціальну мережу Instagram ідеальним фото - на тлі квітучої вишні співачка виглядала досить витончено і миловидно, що відразу відзначили її фоловери.
Пост за чотири години зібрав понад 700 лайків.
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